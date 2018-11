Lokalne volitve v Slovenj Gradcu: Čas in Klugler nasprotnika, a tudi s sorodnimi pogledi na nekatera vprašanja

STA objavlja stališča kandidatov do aktualnih tem. Kandidata sta navedena po abecednem vrstnem redu.

Ali podpirate zaprtje središča Slovenj Gradca za promet?

Čas: Ne.

Klugler: Ne. O postopnem zaprtju lahko razmišljamo le dolgoročno, ko bodo za to ustvarjeni pogoji.

Ali podpirate projekt gradnje nove športne hale ali prizidka k športni hali po modelu javno-zasebnega partnerstva?

Čas: Da, lahko tudi po drugem modelu financiranja.

Klugler: Da, če ne bodo zagotovljena nepovratna sredstva. Najprej moramo poskusiti počrpati vsa nepovratna sredstva.

Ali podpirate ureditev novih poslovnih con v občini in kje?

Čas: Poslovne cone že urejamo. Površina 11 hektarjev zadošča potrebam.

Klugler: Da, v Pamečah. V občinskem prostorskem načrtu pa bomo določili nova območja, kjer bo možno ob umestitvi hitre ceste razvijati nove cone.

So cene stanovanj v Slovenj Gradcu previsoke ali primerno visoke? Če se vam zdijo previsoke, naštejte dva ukrepa, s katerima bi lahko vplivali na ceno nepremičnin.

Čas: Previsoke. Večja ponudba stanovanj, večja ponudba parcel.

Klugler: Novi blok neprofitnih stanovanj, ustvarjeni pogoji za gradnjo novih blokov s strani zasebnikov in načrtovano odprtje cone za individualno zazidavo bodo zagotovo sprostili cene na trgu.

Naštejte tri ukrepe za izboljšanje položaja mladih v občini.

Čas: Izboljšati ponudbo stanovanj, generirati visoko kakovostna delovna mesta, izboljšati prometno dostopnost.

Klugler: Za najmlajše bomo uredili novo centralno otroško igrišče ter financirali plavalne tečaje v vrtcu in nakup zvezkov za prvo triado. Mladim do 29. leta bomo namenili več sredstev za delovanje. Za družine bomo omogočili spodbude za pridobitev stanovanj in spodbujali podjetništvo.

Ali podpirate ureditev potrebnih depojev za Koroško galerijo likovnih umetnosti in Koroški pokrajinski muzej in kje bi jih uredili, če to podpirate?

Čas: Podpiram. V sodelovanju z državo bomo našli in opremili lokacijo.

Klugler: Da. Možnosti je več. Imamo več primernih objektov, ki bi jih preuredili s pomočjo državnih sredstev. Nastaja tudi ideja o novogradnji skupaj z občino Velenje in podporo ministrstva za kulturo.

Kakšne vrste turizma naj Slovenj Gradec razvija v prihodnje in kakšno strukturo gostov si želite?

Čas: Butični turizem, doživljaji in športi v naravi, turizem na kmetijah. Zaželeni so večdnevni gostje.

Klugler: Doživljajski turizem, turizem na kmetijah s poudarkom na lokalni kulinariki, nadaljnji razvoj športnega turizma in kulturni turizem.

Bi podprli namestitve beguncev v občini ali temu nasprotujete? Če podpirate, koliko bi jih namestili in kje?

Čas: Nimamo ustreznih prostorov za trajno namestitev. V primeru humanitarne krize, kot je bila leta 2015, bi sprejel sorazmerno in začasno namestitev.

Klugler: Menim, da morata v prvi vrsti za to poskrbeti EU in država z osrednjimi centri za namestitev. Če nam bo to naročila država in tudi nudila pomoč, bomo morali preurediti kakšen objekt.