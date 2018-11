Lokalne volitve v Kopru: Pred drugim krogom še vse odprto

Boris Popovič (Koper je naš/Slovenija za vedno) županski položaj zaseda že 16 let. Na splošno mu priznavajo, da je v tem času uspel oživiti nekoč zaspano mesto in da je veliko naredil za prepoznavnost in obiskanost "glavnega mesta Istre".

Kritiki po drugi strani opozarjajo na Popovičev avtoritaren slog vodenja občine in pomanjkanje komunikacije na sejah občinskega sveta. Poleg tega je bil aktualni župan v zadnjih letih večkrat na sodišču zaradi obtožb o zlorabi uradnega položaja, čeprav ni bil nikoli pravnomočno obsojen.

Po 16 letih bo moral Popovič prvič v drugi krog. Čeprav je v prvem krogu dobil relativno največ glasov (44,6 odstotka), pa ne more mirno spati. Nekdanji priljubljen radijec Aleš Bržan, ki je pred štirimi leti, takrat s podporo SMC, dosegel drugo mesto, je s 30,5 odstotka glasov letos z novoustanovljeno Listo Aleša Bržana ponovil ta uspeh, pred nedeljskim drugim krogom pa ga je podprla velika večina preostalih županskih kandidatov.

Ob zlasti za Koper visoki, skoraj 58-odstotni volilni udeležbi v prvem krogu bo to pot zmaga enega ali drugega kandidata odvisna tudi od udeležbe oz. angažiranja do zdaj pasivnih volivcev.

Popovič, ki se je v zadnjih tednih trudil namenu predati veliko novih investicij, napoveduje nadaljevanje obsežnih investicij, ki bodo Koper naredile še bolj prepoznaven, kot npr. stolp z dvigalom oziroma vertikalno povezavo med obalo in Markovcem. Bržan po drugi strani v primeru zmage napoveduje spremembe v načinu dela, upravljanja s skupnim premoženjem in v odnosih znotraj občine.

V vsakem primeru se bo tudi v primeru Popovičeve zmage spremenilo razmerje moči in s tem tudi način odločanja v koprskem mestnem svetu, kjer bo Popovičeva stranka Koper je naš tudi ob morebitnem povezovanju z drugimi svetniškimi skupinami le stežka oblikovala večino.

Bržana in njegovo listo je namreč podprlo kar devet od preostalih 11 županskih kandidatov: Gašpar Gašpar Mišič (lista Naš kraj/lista Gašparja Gašparja Mišiča/ZZP), Olga Franca (skupina volivcev/gibanje Skupaj), Marjan Križman (SD), Viktor Markežič (SMC), Valter Krmac (Oljka), Nevio Miklavčič (SLS), Zlatko Gombar (Dobra država), Marko Brecelj (Stranka Akacije) in Alan Medveš (Levica).

V stranki SDS, ki je za župana kandidirala Silvana Radina, se o podpori kateremu od kandidatov še niso odločili. V lokalnem odboru NSi pa je bil izid glasovanja o tem, koga podpreti, neodločen, je za STA pojasnil predsednik odbora in strankin županski kandidat Danijel Sertič. Zato so sklenili, da članstvo pozovejo k udeležbi v drugem krogu volitev, kjer pa naj glasujejo po lastni presoji.