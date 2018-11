V Listi Marjana Šarca zadovoljni z rezultati lokalnih volitev

Kamnik, 19. novembra - Listi Marjana Šarca (LMŠ) je na letošnjih lokalnih volitvah po neuradnih delnih rezultatih uspelo osvojiti 53 mest v občinskih oz. mestnih svetih. Za župana, predlagali so jih devet, pa njihov kandidat (še) ni bil izvoljen. Z rezultati so, kot so sporočili, zelo zadovoljni.