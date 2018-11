Med strankami največ županov SLS, največ svetnikov SDS

Ljubljana, 19. novembra - Po nedeljskih volitvah SLS ohranja primat med strankami po številu županov, tudi SD se je s prvim krogom že približala številu županov izpred štirih let. Povečala je tudi število svetnikov, enako zmagovalka svetniških volitev SDS. Število svetnikov je upadlo pri SMC in DeSUS, slab rezultat glede na volitve v DZ sta zabeležili še SAB in Levica.