V obljubljanskih občinah dosedanji župani tudi letos uspešni

Logatec, 19. novembra - V več obljubljanskih občinah so aktualni župani vnovičen mandat osvojili že v prvem krogu, nekateri celo brez boja. V Domžalah, Moravčah in Velikih Laščah bodo morali še v drugi krog, Kamnik in Vrhnika pa bosta v drugem krogu zagotovo dobila novega župana. Na čelu občin ob Ljubljani ne bo žensk, precej županov pa prihaja z desnega političnega pola.