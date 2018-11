V treh četrtinah občin župana dobili že v prvem krogu, ponekod tudi presenečenja

Ljubljana/Maribor/Koper/Kranj, 19. novembra - Nedeljske lokalne volitve so potrdile prevlado nekaterih županov, med njimi Zorana Jankovića v Ljubljani, Bojana Šrota v Celju in Bojana Kontiča v Velenju. Presenečenje pa je verjetni drugi krog županske bitke v Kopru, kjer se bosta pomerila Boris Popovič in Aleš Bržan. Drugi krog bo tudi v Mariboru, a brez sedanjega župana Andreja Fištravca.

Udeležba je bila nekoliko presenetljivo višja kot na zadnjih volitvah leta 2014. Na volišča je prišla skoraj polovica volilnih upravičencev.

V nedeljo so župana izvolili v 156 občinah, v preostalih 56 pa bo potreben drugi krog. V večini občin so očitno zadovoljni z delom sedanjih županov, saj so glede na delne neuradne izide ponoven mandat zaupali kar 134, še 32 pa jih ima možnost za ponovno izvolitev v drugem krogu.

Tudi tokrat je največ izvoljenih županov kandidiralo s podporo volivcev, takih je kar 87. Med strankami pa je po številu županov primat obdržala SLS s 23 župani, sledita SD s 14 in SDS z 12.

Tudi na volitvah v občinske svete je bilo izvoljenih največ kandidatov na predlog volivcev, in sicer več kot 940, med strankami pa je največ svetniški mest osvojila SDS, skoraj 540, SD naj bi jih dobila okoli 330. Strankarski veljaki so bili sicer z izidi večinoma zadovoljni, tudi zato, ker v širokem naboru izidov skoraj vsaka stranka lahko poudari kakšen uspeh.

Tudi v petih mestnih občinah sprememb na županskem mestu, kot kaže, ne bo. V prvem krogu sta poleg Jankovića, Šrota in Kontiča slavila še novomeški župan Gregor Macedoni in murskosoboški Aleksander Jevšek, ki je imel zgolj enega protikandidata.

Po delnih neuradnih izidih Jankoviću, ki Ljubljano vodi že 12 let, kaže na slabih 61 odstotkov glasov, najbližji zasledovalec Anže Logar, kandidat SDS, je zbral dobrih 29 odstotkov. Drugih osem kandidatov je ostalo daleč zadaj.

Jankovićeva zmaga ni presenetljiva. Po mnenju analitikov Petra Pahorja in Alema Maksutija v Ljubljani še ni čas za zmago kandidata desnice, čeprav novinar časnika Dnevnik Pahor meni, da je bil Anže Logar dober protikandidat. Maksuti z Inštituta za politični menedžment pa je poudaril, da je imel Logar za seboj napačno politično opcijo.

V Celju je Šrot, ki je tokrat prvič nastopil z novo stranko Celjska županova lista, z okoli 56 odstotki glasov premagal Sandija Sendelbaha, ki mu kaže 17,8-odstotno podporo. Marko Zidanšek iz SLS je pristal na tretjem mestu z okoli sedmimi odstotki glasov.

Velenjski župan Kontič je z okoli 60-odstotno podporo za sabo pustil tekmece. Še najbližje mu je prišla Suzana Kavaš iz SDS z dobrimi 15 odstotki.

Podobno je s tekmeci pometel Macedoni v Novem mestu in, kot kažejo neuradni izidi, dobil več kot 65-odstotno podporo. Jože Kobe, kandidat GAS, mu je prišel najbližje z manj kot 15 odstotki glasov.b

V Murski Soboti je županski dvoboj dobil kandidat SD Jevšek, ki je dobil skoraj tri četrtine glasov, četrtina je glas oddala za kandidata SDS Bojana Petrijana.

Najbolj vroče je bilo pred volitvami v Mariboru, kjer si je županskega mesta želelo kar 18 kandidatov. Po mestoma umazani volilni kampanji je že jasno, da aktualni župan Andrej Fištravec odhaja s položaja. Za njegovo nasledstvo pa se bosta v drugem krogu borila kandidat SMC Saša Arsenovič in nekdanji župan, ki so ga pred leti odnesle mariborske vstaje, Franc Kangler, kandidat NLS. Oba sta zbrala nekaj več kot 30 odstotkov glasov.

Drugi krog županskih volitev v Mariboru je povsem odprt, sta se v izjavi za STA strinjala novinarja in poznavalca mariborske politike, Peter Jančič in Aljoša Peršak. Oba sta tudi opozorila na izrazit poraz aktualnega župana Andreja Fištravca.

Po volitvah pa je bilo še bistveno bolj napeto v Kopru. Štetje glasovnic je spreminjalo rezultate iz ure v uro in Popoviču je nekaj časa kazalo zmago v prvem krogu, po prešteti večini glasovnic pa trenutno kaže, da bo moral po glasove še enkrat. Načrte, da znova postane župan, mu bo poskušal prekrižati kandidat SD Bržan, ki je zbral okoli 30 odstotkov glasov in je za Popovičem zaostal za okoli 16 odstotnih točk.

Odgovorni urednik Primorskih novic Antiša Korljan je za STA opozoril, da tako spravljivega Popoviča, tako vdanega v usodo, še nismo slišali. Spomnil je na zelo pestro dogajanje v Kopru v minulih dneh, kjer so samo v petek odprli olimpijski bazen, športni park in mestni park. Organizirali so koncerte, imeli so ognjemete in še in še. "In vse to ljudi očitno ni prepričalo, kar je po mojem mnenju zelo zgovorno," pravi Korljan. Trenutni rezultat pa je po njegovi oceni predvsem rezultat "glasovanja proti Popoviču".

Zagotovo bo do menjave na županskem položaju prišlo še v dveh mestnih občinah, Kranju in na Ptuju.

Dosedanji kranjski župan Boštjan Trilar tokrat ni kandidiral, pač pa je na skupni listi s SAB za župana predlagal Iztoka Puriča. Ta je bil sicer blizu preboju v drugi krog, a sta mu nazadnje do tega podviga zmanjkala dobra dva odstotka. Sta pa v drugem krogu pristala Matjaž Rakovec (SD) z okoli 31 odstotki glasov in neodvisni kandidat Zoran Stevanović z nekaj čez 20 odstotki.

Kranjski izid volitev je bil pričakovan, v drugem krogu pa je možno tudi presenečenje, ocenjuje poznavalec kranjske politike, novinar Radia Kranj Peter Šalamon. Spomnil je, da Kranjčani sicer radi volijo politične novince.

Novega župana bodo zagotovo dobili tudi na Ptuju. Aktualni župan Miran Senčar ni kandidiral in glasovi so se precej razpršili. Nazadnje sta se v drugem krogu znašla Nuška Gajšek (SD) in nekdanji župan Štefan Čelan, ki je kandidiral s podpisi volivcev. Po podpori sta si sicer precej blizu, Gajškovi kaže 28 odstotkov, Čelanu pa okoli 25 odstotkov glasov.

Na prepihu sta tudi aktualna župana Nove Gorice in Slovenj Gradec. V Novi Gorici bo v drugem krogu aktualnemu županu Mateju Arčonu delal družbo Klemen Miklavič, v Slovenj Gradcu pa županu Andreju Času Tilen Klugler.

Zanimivo je bilo dogajanje tudi v nekaterih drugih občinah. V Komnu bo župan Erik Modic, ki je širši javnosti postal znan zaradi vpletanja svojega predhodnika Marka Bandellija v županske volitve, kar ga je stalo ministrskega stolčka. Jeseničani bodo izbirali med aktualnim županom Tomažem Tomom Mencingerjem in novinarjem Blažem Račičem. V Tržiču pa med aktualnim županom Borutom Sajovicem in Pavlom Ruparjem.

V občini Log-Dragomer ostaja župan puščavski lisjak Miran Stanovnik, medtem pa košarkarju Dušanu Hauptmanu v Litiji ni uspelo, tam ostaja župan Franci Rokavec. V Destrniku se vrača na župansko mesto Franc Pukšič. V Ljutomeru bo v drugem krogu boj Karba proti Karba, in sicer se bosta pomerila nekdanji novinar Dejan Karba in aktualna županja Olga Karba.