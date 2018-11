V Kranju drugi krog, v mestnem svetu slavi lista drugouvrščenega

Kranj, 19. novembra - V Mestni občini Kranj se bosta za župana v drugem krogu volitev pomerila kandidat SD Matjaž Rakovec in neodvisni kandidat Zoran Stevanović. Na volitvah v mestni svet je ravno Stevanovićeva lista prejela največ, šest mandatov. Po pet svetnikov bodo imele v novem mandatu liste SD, SDS in Stranka Alenke Bratušek in Več za Kranj, Boštjan Trilar.