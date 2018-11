V Postojni, Pivki in Ilirski Bistrici na čelu občin ostajajo sedanji župani

Ljubljana, 19. novembra - Občine Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica bodo tudi v prihodnjem mandatu vodili sedanji župani. Postojnskemu županu Igorju Marentiču so volivke in volivci zaupali drugi mandat, ilirskobistriškemu županu Emilu Rojcu tretjega, pivškemu županu Robertu Smrdelju pa kar šesti mandat.