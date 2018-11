Jelinčič zadovoljen z rezultatom stranke na volitvah

Ljubljana, 18. novembra - V SNS so po besedah predsednika Zmaga Jelinčiča Plemeniti zadovoljni z rezultatom na lokalnih volitvah, na katerih so po trenutnih rezultatih dobili 15 občinskih svetnikov. "To je velik rezultat glede na to, da nas sedem let ni bilo v DZ in da smo bili kot stranka v popolni medijski blokadi," je Jelinčič dejal za STA.