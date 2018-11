V Levici zadovoljni z osvojenimi svetniškimi mandati

Ljubljana, 18. novembra - V Levici, kjer po dosedanjih delnih neuradnih izidih niso osvojili nobenega županskega stolčka, so po navedbah namestnice koordinatorja stranke Violete Tomić zadovoljni z osvojenimi svetniškimi mesti. V nekaterih občinah jim za zdaj kaže podvojitev rezultata izpred štirih let. Tomićeva je ob tem izpostavila Ljubljano, Jesenice, Krško in Brežice.