Jančič in Peršak: V Mariboru drugi krog povsem odprt

Maribor, 18. novembra - Drugi krog županskih volitev v Mariboru, v katerem se bosta po delnih neuradnih izidih pomerila kandidata SMC in NLS, Saša Arsenovič in Franc Kangler, je povsem odprt, sta se v izjavi za STA strinjala novinarja in poznavalca mariborske politike, Peter Jančič in Aljoša Peršak. Oba sta tudi opozorila na izrazit poraz Andreja Fištravca.