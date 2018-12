Matjaž Rakovec iz gospodarstva na čelo kranjske občine

pripravila Tinkara Zupan

Kranj, 2. decembra - Diplomirani ekonomist Matjaž Rakovec, ki se je že dokazal na področju gospodarstva in športa, sedaj kot novinec v politiki vstopa v vlogo kranjskega župana. Kranju želi vrniti nekdanji sloves inovativnosti in blagostanja, s svojim programom pa je prepričal tudi volivce, ki so mu danes namenili 68 odstotkov glasov.