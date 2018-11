Lokalne volitve bodo spremljali tudi opazovalci iz Sveta Evrope

Ljubljana, 16. novembra - Potek nedeljskih lokalnih volitev v Sloveniji bo spremljal tudi kongres lokalnih in regionalnih oblasti, ki kot svetovalno telo deluje pri Svetu Evrope in si prizadeva za utrjevanje demokracije na lokalni in regionalni ravni. Opazovalci bodo navzoči pri delu volilnih odborov in komisij ves čas glasovanja in tudi pri štetju glasov.