Kandidat SD za ljubljanskega župana Koprivc: Ljubljana naj po kakovosti življenja postane prva

Ljubljana, 14. novembra - Kandidat SD za ljubljanskega župana Marko Koprivc, ki je v Kosezah danes pripravil druženje z občani ob peki palačink, je izrazil željo, da Ljubljana postane prva po kakovosti življenja občank in občanov in po čistem zraku. Predsednik SD in DZ Dejan Židan verjame, da se bo podpora, ki jo SD dobiva na terenu, izrazila tudi na volitvah v nedeljo.