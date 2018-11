Lendava, 13. novembra - V Lendavi bodo po štirih mandatih Antona Balažka dobili novega župana, saj sedanji ne kandidira. Za to mesto se potegujejo Igor Kulčar, Mihael Kasaš, Franc Laj, Dejan Süč in Janez Magyar, prvi štirje s podporo skupine volivcev, slednjega sta podprla SDS in NSi.