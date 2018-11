Na južni meji policisti zopet zabeležili nezakonite prestope meje

Novo mesto, 12. novembra - Slovenski policisti so na južni meji zopet zabeležili nedovoljene prestope meje. Novomeški policisti so tako prijeli 17 tujcev, ki so nezakonito prečkali mejo in dva tihotapca, njihovi koprski kolegi pa so prijeli 24 ilegalnih migrantov, so sporočili s policijskih uprav Novo mesto in Koper.