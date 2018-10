Policisti pri nezakonitem prehodu meje prijeli več tujcev

Novo mesto/Koper, 26. oktobra - Policisti so na območjih koprske in novomeške policijske uprave v zadnjih dneh pri nezakonitem prehodu meje prijeli več tujcev. Koprski policisti so tudi izsledili in prijeli dva Italijana, ki sta v osebnem avtomobilu prevažala osem državljanov Pakistana, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.