Pri prevozu ilegalnih migrantov zasačili dva Iranca

Sežana, 9. novembra - V sredo zvečer so sežanski policisti ustavili vozilo britanske registracije, v katerem je bilo devet ilegalnih prebežnikov iz Irana. Policisti so odvzeli prostost vozniku, 39-letnemu Irancu, in zasegli enoprostorno vozilo znamke mazda. Policija je ob tem ugotovila, da je organizator še en potnik, 22-letni Iranec z urejenim statusom v Italiji.