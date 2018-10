Policisti minuli konec tedna obravnavali 63 ilegalnih migrantov

Novo mesto/Koper, 22. oktobra - Policisti so na območjih koprske in novomeške policijske uprave od petka do danes obravnavali 63 ilegalnih migrantov, od tega jih je 26 zaprosilo za mednarodno zaščito. S Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da so italijanske oblasti na to območje v Slovenijo vrnile dva migranta.