Podpora kranjskemu županskemu kandidatu znova povezala SDS, NSi in SLS

Kranj, 10. novembra - Mestni odbori SDS, NSi in SLS so nocoj v Kranju organizirali prireditev Skupaj za Kranj in Gorenjsko, s katero so enotno podprli neodvisnega kandidata Iva Bajca za župana Kranja. Prireditve so se udeležili tudi vodilni iz vseh treh strank in izpostavili pomen lokalnih volitev in povezovanja ter pozvali k mobilizaciji volivcev na desnici.