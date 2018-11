NLB znova tudi v zasebnih rokah, izplen ne navdušuje

pišeta Barbara Dovč in Jernej Šmajdek

Ljubljana, 9. novembra - V postopku prodaje NLB je cena za delnico določena pri 51,50 evra oz. na spodnji meji cenovnega razpona med 51,50 evra in 66 evri. Po njej bo država predvidoma prodala 65 odstotkov NLB za 669,5 milijona evrov. Cena analitikov ni presenetila, politike pa izplen ni navdušil. V Evropski komisiji so izvajanje zavez Slovenije do Bruslja pozdravili.