Jelinčič o prodaji NLB: EU nas je nategnila

Ljubljana, 9. novembra - Predsednik SNS Zmago Jelinčič je prodajo 59 odstotkov delnic NLB po 51,50 evra za STA komentiral z oceno, da nas je EU "nategnila". Do prodaje po njegovem mnenju sploh ne bi smelo priti. "Treba bi bilo zamenjati vse, ki so krivi za propad NLB, jih zapreti do smrti in pobrati vse, kar so nagrabili sebi in svojemu krogu," je oster Jelinčič.