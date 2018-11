Mesec o NLB: To ni prodaja, to je kraja

Ljubljana, 9. novembra - To ni prodaja, to je kraja, je v prvem odzivu na prodajo delnic NLB ocenil koordinator Levice Luka Mesec. Nadzorni svet in uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) bi morala po njegovih besedah odstopiti, vlado s premierjem Marjanom Šarcem na čelu pa v Levici pozivajo, naj se sestane kot skupščina SDH in "to sramotno ceno zavrne".