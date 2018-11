Analitiki o NLB: Cena za delnico ni presenečenje

Ljubljana, 9. novembra - Cena za delnico NLB, ki je postavljena pri 51,50 evra oz. na spodnji meji cenovnega razpona, določenega med 51,50 in 66 evrov, za analitike ni presenečenje. "Glede na način in zgodovino prodajanja ter časovni pritisk in trenutne tržne razmere cena na spodnjem delu razpona ni presenečenje," je povzel Luka Flere iz KD Skladov.