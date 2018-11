Vlada na pogajanjih zdravstvenima sindikatoma ponudila višje dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo

Ljubljana, 9. novembra - Vladni pogajalci danes nadaljujejo ločena pogajanja s sindikati javnega sektorja. Kot prvi so za pogajalsko mizo sedli predstavniki dveh zdravstvenih sindikatov, ki ob dvigu plač zahtevajo tudi višje dodatke za delo v neugodnem času. In prav pri slednjem jim je vlada prišla naproti ter ponudila višje dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo.