Prihodnji teden odločanje o novih vodstvih občin

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Med 688 kandidati, ki se letos potegujejo za županski stolček, je 588 moških in sto žensk. Najstarejši med kandidati šteje 78 let, najmlajši pa 24.

V enajstih mestnih občinah je kandidatov za župana 87, največje zanimanje za županovanje je v Mariboru, kjer je letos kandidatov 18. Najmanj kandidatov pa je med mestnimi občinami v Murski Soboti, kjer se bosta za zmago pomerila dva.

Prav tako po dva kandidata sta poleg Murske Sobote še v 59 občinah, kar pomeni, da bo odločitev o novem županu v teh občinah v nedeljo dokončna in ne bo potreben drugi krog, ki je sicer predviden za 2. december. Kar 36 županskih kandidatov pa ima že zagotovljen nedeljski uspeh, saj so v svojih občinah edini županski kandidati.

Za okoli 3400 mest v občinskih svetih 22.313 kandidatov

Poleg županov bodo volivci izbirali tudi občinske in mestne svetnike ter člane svetov četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti. Za okoli 3400 mest v občinskih in mestnih svetih je kandidatov 22.313, najstarejši med njimi je star 96 let, najmlajši pa 18. Med njimi je razmerje med moškimi in ženskami bolj uravnoteženo kot pri županskih kandidatih, saj je kandidatk 10.198. Za uravnoteženost sicer skrbi tudi zakonodaja s predpisanimi t. i. spolnimi kvotami za kandidatne liste.

V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, bodo v občinski svet volili tudi predstavnike teh skupnosti. Za ta mesta se poteguje 60 kandidatov, med njimi 17 žensk.

Predčasno glasovanje že sredi tedna, v petek nastopi volilni molk

Predčasno glasovanje na lokalnih volitvah bo možno že sredi delovnega tedna, v torek, sredo in četrtek. Dneve predčasnega glasovanja sicer ob upoštevanju zakonskih omejitev določijo občinske volilne komisije, tako da glasovanje ne bo v vseh občinah potekalo vse tri dni. V večjih občinah bodo volišča za predčasno glasovanje praviloma odprta vse tri dni, v manjših pa morda le en dan, praviloma v sredo, glas pa bo mogoče oddati od 7. do 19. ure.

Najpozneje do srede lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, občinski volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati na domu. Po pošti lahko glasujejo tudi osebe, ki se na dan glasovanja nahajajo v institucijah, denimo bolnišnici, če so to volilni komisiji sporočile pravočasno. Na lokalnih volitvah pa ni mogoče glasovanje po pošti iz tujine, prav tako ni mogoče glasovanje na voliščih OMNIA, ki so denimo na parlamentarnih volitvah namenjena za nedeljsko glasovanje izven kraja svojega stalnega prebivališča.

Pred nedeljskim glasovanjem bo sicer v petek opolnoči nastopil volilni molk, v katerem je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Z volilnim molkom se bo končala enomesečna kampanja pred volitvami, trajal pa bo do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča po državi.

V nedeljo bodo že čez dan znani podatki o volilni udeležbi do 11. in do 16. ure, po začetku štetja glasovnic pa bodo volilne komisije sproti objavljale rezultate. Prvi delni izidi glasovanja bodo tako znani po 19.30. Izide volitev bo objavljala tudi STA na posebni podstrani, do tedaj pa spremlja volilno kampanjo na povezavi https://www.sta.si/lokalne-volitve-2018/.

Na lokalne volitve sedmič v samostojni Sloveniji

Tokratne lokalne volitve so sedme po vrsti. Prvič smo v samostojni Sloveniji v organe občin volili decembra 1994, ko je bilo občin precej manj. V naslednjem dobrem desetletju se je število občin z začetnih 147 povečalo na 210, pozneje pa sta bili ustanovljeni še dve. Najmlajša je občina Ankaran.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve ima na letošnjih lokalnih volitvah po podatkih na dan 2. november volilno pravico 1.701.282 volivcev. Nekateri volivci pa imajo še dodatno volilno pravico, in sicer ima 2734 volivcev priznano pravico voliti predstavnike italijanske narodne skupnosti, 5651 madžarske narodne skupnosti in 3070 romske skupnosti v občinskih svetih.