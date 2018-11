Na okrogli mizi lokalnega odbora SMC tudi o pomenu aktivnega staranja

Ljubljana, 8. novembra - Na okrogli mizi o možnostih za kakovostnejše življenje starejših v organizaciji ljubljanskega lokalnega odbora SMC so sodelujoči izpostavili pomen aktivnega staranja, vseživljenjskega učenja ter učinkovitega sistema oskrbe in pomoči starejšim. Opozorili so tudi na to, da moramo izzive, ki jih prinašajo demografske spremembe, reševati hitreje.