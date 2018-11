Kandidati za župana Ljubljane stavijo predvsem na osebni stik z volivci in družbena omrežja

pripravila Zoja Črnilec

Ljubljana, 11. novembra - V Ljubljani se za županski stolček poteguje 10 kandidatov, tudi aktualni župan Zoran Janković. Za njegovega največjega izzivalca velja kandidat SDS Anže Logar, a ostali kandidati ne mečejo puške v koruzo. Prepričani so, da lahko volivce s programi še prepričajo. Kandidati v kampanji stavijo predvsem na osebni stik z volivci in družbena omrežja.

Volilne ankete kažejo, da je prednost Jankovića in Logarja pred ostalimi kandidati velika. A drugi kandidati in stranke, ki jih podpirajo, temu, kot kaže, ne verjamejo.

V SD so denimo prepričani, da zaostanek njihovega kandidata Marka Koprivca lahko nadoknadijo, obenem pa izpostavljajo, da se javnomnenjske ankete ne kažejo kot najbolj zanesljive.

V Dobri državi, katere kandidat je Smiljan Mekicar, pa so kritični, češ da so mediji že pred kampanjo načrtno ustvarili spopad dveh opcij, dveh polov, kar je navidezno zacementiralo javno mnenje, "resnica pa je drugačna".

Tudi v SMC, ki podpira Dragana Matića, pravijo, da se je že večkrat izkazalo, da se napovedi velikokrat obrnejo drugače, v Zelenih Slovenije s kandidatom Tomažem Ogrinom pa opozarjajo, da so lahko nekatere ankete tudi financirane od strank.

Kandidat Socialistične partije Slovenije Matjaž Bidovec se na anketo ne ozira in je prepričan, da lahko volivce prepriča z iskrenostjo, v Levici pa pravijo, da so z Milanom Jakopovičem "edina alternativa, ki lahko Ljubljani prinese spremembo mestne politike in drugačne prioritete".

Kandidati za župana prestolnice želijo sicer volivce na podoben način prepričati z različnimi programi. Županska kandidata Stranke enakopravnih dežel in stranke Naprej Slovenija, Jožef Jarh in Mihael Rihar, sta v identičnih odgovorih za STA zapisala, da stavita na nagovarjanje volivcev na ulici in z obiski na domu. Podobno se je nagovarjanja volivcev lotil tudi Bidovec.

Terenske aktivnosti izvajajo tudi v Dobri državi z Mekicarjem na čelu. Naročili so nekaj plakatov, aktivni so na družbenih omrežjih. Z zbranimi sredstvi pa je pogojena njihova želja po radijskem ali kratkem televizijskem oglasu.

Na neposredni stik in družbena omrežja stavijo tudi v SMC, kjer v boj za županski stolček pošiljajo Matića. "To seveda ne pomeni, da volivcev ne bomo nagovarjali tudi s standardnimi oblikami, kot so letaki, plakati in radijski oglasi," so dodali. Srečujejo se tudi z občani in se udeležujejo tematskih okroglih miz, ki jih vodi njihov kandidat.

Na terenskem delu in osebnem stiku z volivci kampanjo gradijo tudi v Levici z Jakopovičem. Natisnili so še programske zloženke, ki jih s pomočjo članov in simpatizerjev delijo po Ljubljani. Volivce bodo nagovarjali tudi na stojnicah. Oglasov v medijih si ne morejo privoščiti, so pa izkoristili brezplačna plakatna mesta v občini, nekaj pa so jih tudi zakupili.

Tudi Zeleni Slovenije so izkoristili brezplačna plakatna mesta. Obenem se na organiziranih prireditvah srečujejo z volivci, jih nagovarjajo prek družbenih omrežij in se udeležujejo soočenj, ki jih organizirajo mediji.

V SDS, kjer v boj za županski stolček pošiljajo Logarja, stavijo na osebni stik z volivci. "Obiskali smo vse četrtne skupnosti, kjer so nam občani predstavili težave, s katerimi se srečujejo," so pojasnili.

Aktivni so tudi na družbenih omrežjih, glede na razpoložljiva sredstva pa so v SDS investirali tudi v oglaševanje prek plakatov, letakov in radijskih oglasov.

V SD želijo poleg letakov in prek družabnih omrežij volivce pridobiti tudi z deljenjem rdečih nagljev. Kot so dodali, s tem sporočajo, "da v Ljubljani ni prostora za fašistoidne ideje". Županski kandidat SD je Marko Koprivc, občane pa bo poskušal prepričati tudi z vožnjo po Ljubljanici. Zakopali bodo tudi časovno kapsulo.

Aktualni župan Janković, ki se poteguje za četrti mandat na čelu občine, pa pravi, da volivce že 12 let nagovarjajo z dejanji. Za potrebe tokratne volilne kampanje so v Jankovićevi listi odprli tudi pisarno na Dvornem trgu, v kateri se lahko volivci pogovorijo s kandidati z liste, dnevno pa jo obišče tudi sam. Na gospodinjstva so naslovili volilni časopis, v katerem so predstavili nekatere največje dosežke in program za naslednji mandat.

Finančni vložek v kampanjo je po strankah različen, nekatere podatkov še nimajo. V SDS, SMC in Listi Zorana Jankovića pravijo, da bodo stroški znani po koncu kampanje.

V SD so predvideli, da bodo v kampanjo vložili okoli 15.000 evrov, v Dobri državi pa so pojasnili, da so za neizogibne stroške zaenkrat porabili okoli dva tisoč evrov, skupaj pa jih bodo na koncu porabili še okoli 5000 evrov. Vse bo sicer odvisno od zbranih donacij. V Zelenih Slovenije ocenjujejo, da stroški ne bodo presegli 2500 evrov.