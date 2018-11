Mnogi županski kandidati naklonjeni participativnemu proračunu, čeprav vsi koncepta ne poznajo

Ljubljana, 7. novembra - Zavod Danes je nov dan je pred prihajajočimi lokalnimi volitvami zagnal projekt zbiranja zavez županskih kandidatov, da bodo v primeru izvolitve uvedli participativni proračun v svojih občinah. Odziv kandidatov je po občinah in strankah različen; v nekaterih so se k temu zavezali vsi kandidati, od kandidatov iz strank SDS in SNS pa nihče.