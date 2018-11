Županski kandidat Zalar za ozelenitev Maribora

Maribor, 6. novembra - Kandidat Zelenih Slovenije za župana Mestne občine Maribor Rok Zalar bi v primeru izvolitve pristopil k načrtovanemu in smotrnemu procesu "ozelenitve" spalnih in nastanitvenih območij mesta. V volilnem programu med drugim napoveduje tudi ustanovitev t.i. zelenega fonda, s katerim bi zagotovil sredstva za mestna drevesa, zelenice in parke.