Pogajanja s Svizom znova v torek, trenutno za pogajalsko mizo Počivavškova skupina

Ljubljana, 5. novembra - Vladna pogajalska skupina je po približno dveh urah prekinila pogajanja s šolskim sindikatom Sviz. Za zdaj ni jasno, ali so kaj bliže dogovoru, saj so pojasnili zgolj, da so zadeve še odprte in da bodo pogajanja nadaljevali v torek. Vladni pogajalci pa trenutno iščejo rešitve s skupino sindikatov pod vodstvom Jakoba Počivavška.