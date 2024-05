Sviz opozarja Goloba na kršitev stavkovnega sporazuma

Ljubljana, 10. maja - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na predsednika vlade Roberta Goloba naslovil pismo, v katerem ga opozarja na kršitev stavkovnega sporazuma. Prepričani so, da vladni pogajalski predlog ne odpravlja plačnih nesorazmerij v vzgoji in izobraževanju, zato vlado sprašujejo, ali je odstopila od dogovorjenega cilja.