V tednu pred Martinovo nedeljo poostreno nad alkohol in droge za volanom

Ljubljana, 5. novembra - Po državi je danes stekla akcija Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu, ki bo v tednu pred Martinovo nedeljo opozarjala na nesprejemljivost vožnje pod vplivom teh snovi. Policisti in mestni redarji bodo vse do 11. novembra poostrili nadzor. Pijani udeleženci v prometu so letos do konca septembra povzročili skoraj 1100 nesreč.