S poostrenim nadzorom nad alkohol in droge v prometu

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 4. novembra - Nacionalna akcija Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu, ki se bo začela v ponedeljek in jo bo v sodelovanju z nekaterimi drugimi deležniki vodila Agencija za varnost prometa, želi spodbuditi k ničelni toleranci do teh snovi v prometu. V času akcije, ki bo potekala do 11. novembra, bo nadzor policije in občinskih redarjev poostren.