Prometne predpise kršilo 20 odstotkov voznikov tovornjakov in avtobusov

Ljubljana, 2. avgusta - V začetku tedna se je zaključila nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov. V času poostrenega nadzora so ugotovili, da je prometne predpise kršilo 20 odstotkov voznikov avtobusov in tovornjakov. Med najpogostejšimi kršitvami sta bila neuporaba varnostnega pasu in neupoštevanje omejitev hitrosti.