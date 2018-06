Na združenju za promet za najstrožje ukrepe proti vinjenim voznikom avtobusov

Ljubljana, 14. junija - Policisti so v zadnjem času odkrili najmanj štiri voznike, ki so bili pod vplivom alkohola namenjeni prevažati otroke z avtobusom. Na Združenju za promet pri GZS obsojajo takšne primere in se zavzemajo, da se v praksi ne bi pojavljali. Zato je treba proti takšnim voznikom najstrožje ukrepati, je za STA navedel direktor združenja Robert Sever.