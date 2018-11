Mariborska Lista kolesarjev in pešcev s podporo Piratske stranke

Maribor, 5. novembra - Listo kolesarjev in pešcev (LKP), ki za župana Mestne občine Maribor predlaga predsednika Josipa Rotarja, na prihajajočih lokalnih volitvah podpira Piratska stranka Slovenije. Skupni jezik so našli predvsem pri podpiranju trajnostnega razvoja ter okolju in človeku prijazne družbe.