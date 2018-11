Na lokalnih volitvah 688 kandidatov za župana in več kot 22.300 za občinske svete

Ljubljana, 2. novembra - Občinskim volilnim komisijam se danes izteka rok za javno objavo seznamov kandidatov in kandidatnih list za lokalne volitve. Po podatkih, ki so na voljo, se bo za župansko funkcijo potegovalo 588 kandidatov in 100 kandidatk. Kandidatov za članice in člane občinskih svetov pa je 22.319. Upravno sodišče je obravnavalo 42 pritožb v volilnih sporih.