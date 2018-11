Levica na Ptuju s peterico kandidatov za mestni svet

Ptuj, 2. novembra - Levica v Mestni občini Ptuj ne bo imela svojega županskega kandidata, prav tako v prvem krogu ne namerava podpreti nobenega od ponujenih. Pod geslom Pet prijateljev in pravica do mesta se bodo potegovali za vstop v mestni svet, saj njihova lista šteje le pet kandidatov, ki verjamejo, da so prebivalci Ptuja ena družina, ki ima pravico do mesta.