Ministrstvo vrhovno sodišče zaprosilo za poročilo glede izjave o odločitvi ESČP

Ljubljana, 30. oktobra - Na pravosodnem ministrstvu pozdravljajo odločitev vrhovnega sodišča za umik spornega sporočila glede odločitve ESČP v zvezi s Pro Plus in zavezanost k spoštovanju odločb ESČP. Zaradi ocene razlogov in okoliščin v zvezi s prvotnim sporočilom in morebitnih ukrepov za obvladovanje tovrstnih tveganj je ministrstvo vrhovno sodišče zaprosilo za poročilo.