Eminentni slovenski pravniki kritični do drže vrhovnega sodišča v zadevi Pro Plus

Ljubljana, 26. oktobra - Skupina pravnih strokovnjakov, profesorjev ter bivših evropskih in ustavnih sodnikov je v današnjem javnem pismu kritizirala stališče vrhovnega sodišča do razsodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Pro Plus. Menijo, da gre za samovoljno ravnanje, ki nasprotuje temeljnim vrednotam evropskega ustavnega prostora in slovenski ustavi.