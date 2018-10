Ministrstvo: Slovenija je zavezana k spoštovanju sodb ESČP

Ljubljana, 26. oktobra - Ministrstvo za pravosodje je zaradi "številnih vprašanj v zvezi s spoštovanjem odločb ESČP" objavilo odziv, v katerem so zapisali, da je Slovenija zavezana k spoštovanju mednarodnopravnih obveznosti in vladavine prava. Štirje vrhovni sodniki pa so se "odločno ogradili" od izjave sodišča, da razsodba ESČP v zadevi Pro Plus ne prepriča.