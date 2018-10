Upravno sodišče obravnavalo 39 pritožb v volilnih sporih

Ljubljana, 30. oktobra - Občinske volilne komisije morajo do petka javno objaviti seznamov kandidatov in kandidatnih list za novembrske lokalne volitve. Tudi na tokratnih volitvah je pri potrjevanju kandidatur ponekod prišlo do zapletov, nekatere je moralo reševati tudi upravno sodišče. To je obravnavalo skupaj 39 pritožb, rešilo jih je že 38, ugodili so 12 pritožbam.