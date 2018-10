Cena za delnico NLB pod knjigovodsko vrednostjo

pripravila Barbara Dovč in Jernej Šmajdek

Ljubljana, 26. oktobra - Začela se je privatizacija do tričetrtinskega deleža NLB. Delnica največje banke se bo v prvem novembrskem tednu prodajala po ceni med 51,50 in 66 evrov. Višino razpona so narekovale trenutno negotove razmere na trgih, so ocenili analitiki, medtem ko so politiki do novice precej zadržani.