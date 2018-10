Analitiki o ceni za NLB: Ponujen razpon odraz trenutnih razmer

Ljubljana, 26. oktobra - Razmere na kapitalskih trgih so se v zadnjih tednih precej poslabšale. "Zato lahko rečemo, da je ponujen razpon predvsem odraz trenutnih razmer, in ne samega poslovanja banke," je za STA dejal direktor upravljanja premoženja Alta Invest Matej Šimnic. Kakšna bo končna cena, bo tako odvisno od razmer in interesa.