Cenovni razpon za delnico NLB precej pod knjigovodsko vrednostjo

Ljubljana, 26. oktobra - SDH je danes objavil prospekt za prodajo do 75 odstotkov minus ena delnica NLB. V njem je cenovni razpon, v katerem se bo gibala končna cena za delnico NLB, postavljen pri 51,50 in 66 evrov. To predstavlja od 68 do 88 odstotkov knjigovodske vrednosti NLB, ki je sredi leta dosegla 75,40 evra.