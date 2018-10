Stranke o NLB: Levica za ustavitev prodaje ali državljanski odkup, ostali zadržano

Ljubljana, 26. oktobra - Poslanske skupine so se na objavo cenovnega razpona, po katerem država namerava prodati delnico NLB, odzvale zadržano. Razen Levice, ki je vseskozi proti prodaji in kjer so danes vlado znova pozvali, naj privatizacijo ustavi. Če tega ne bo storila, koordinator Levice Luka Mesec predlaga državljanski odkup.