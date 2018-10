SLS in Glas za otroke in družine v prestolnici s skupno kandidatno listo za mestni svet

Ljubljana, 25. oktobra - Stranki SLS in Glas za otroke in družine bosta v prestolnici na novembrskih lokalnih volitvah nastopili s skupno kandidatno listo za mestni svet, katere nosilec je Janez Žagar. Na današnji predstavitvi so med drugih napovedali prizadevanje za to, "da bi ljubljanski mestni svet postal prostor spoštljive in odprte komunikacije".