Odprte le še nižje ležeče planinske koče, PZS opominja na varnostni vidik obiskovanja gora jeseni

Ljubljana, 26. oktobra - Planinske koče v visokogorju so z oktobrom zaprle svoja vrata, nižje ležeče pa so prešle na jesensko-zimski delovni čas, čemur je treba prilagoditi tudi jesenski obisk gora in večjo pozornost nameniti načrtovanju ture. Vreme se lahko jeseni nenadno burno poslabša, v gorah je že možen sneg, obiskovalce gora opominjajo na Planinski zvezi Slovenije.