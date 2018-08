Planinska zveza opozarja: V gore ustrezno pripravljeni in opremljeni

Ljubljana, 9. avgusta - V prihodnjih dneh in vse do konca avgusta je pričakovati vrhunec poletne planinske sezone. Ob dobrem obisku planinskih koč v Planinski zvezi Slovenije (PZS) opozarjajo, naj si vsak planinec izbere turo, za katero je ustrezno psihofizično pripravljen in ima zanjo ustrezno opremo, ki jo zna uporabljati.